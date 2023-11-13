Какие бесплатные события стоит посетить в Петербурге

За окном середина ноября, в некоторых районах города уже появился снег. Однако это не повод грустить и сидеть дома, ведь в городе на Неве на неделе пройдет целый ряд интересных мероприятий для детей и взрослых.
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