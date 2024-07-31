Bungie уволит ещё 220 сотрудников и углубит интеграцию с Sony на благо Destiny и Marathon А...

Bungie уволит ещё 220 сотрудников и углубит интеграцию с Sony на благо Destiny и MarathonАмериканская студия Bungie (Destiny 2, Marathon), уже более двух лет принадлежащая Sony Interactive Entertainment, объявила о второй за последний год, ещё более масштабной волне сокращений.
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