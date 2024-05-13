Профанация «со слезами на глазах»: Как мы встречаем Дни Победы

С

Странник

одно не понятно, автор сам понимал всю пафосность мероприятий, но в этом участвовал? зачем? с какой целью? и кстати, а почему митинг был 8 мая? как-то все странно, толи надуманно (раз конкретно ничего и где это было не сказал), то ли опорочить все хочет просто так. Особенно умилило-чиновник в джинсах и кроссовках? Это то где так, а то у нас я их только в костюмах вижу.