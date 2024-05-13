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Профанация «со слезами на глазах»: Как мы встречаем Дни Победы

Профанация «со слезами на глазах»: Как мы встречаем Дни Победы

Новостные ленты российских СМИ и tg-каналы военкоров «Русской весны» последние несколько лет наполняются постами негодования — то в одной, то в другой стране ближнего зарубежья, когда-то бывшей республикой СССР, на официальном уровне все наглее включается «культура отмены» празднования Дня Победы над фашизмом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Грустно. Во что чиновники превратились. Утратили все человеческое.
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3 час.
С
Странник
одно не понятно, автор сам понимал всю пафосность мероприятий, но в этом участвовал? зачем? с какой целью? и кстати, а почему митинг был 8 мая? как-то все странно, толи надуманно (раз конкретно ничего и где это было не сказал), то ли опорочить все хочет просто так. Особенно умилило-чиновник в джинсах и кроссовках? Это то где так, а то у нас я их только в костюмах вижу.
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2 час.

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