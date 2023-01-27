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Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Коньяспор»

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» примет «Коньяспор». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Тофаш – Коньяспор Дата проведения 27 января, 19.

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