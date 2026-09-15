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Видимость на дорогах Москвы ночью может ухудшиться

Предстоящей ночью в Москве ожидается туман. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр, осадков при этом не прогнозируют, а температура в столице опустится до 5–7 градусов тепла, местами - до плюс двух.

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