Первопричина бардака в миграционной сфере. Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле по подозрению в организации незаконной миграции.
Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Рано радоваться! Их завезли миллионы, а вывозят единицы! Зачем нам глаза замазывать?? Вы на улицу выйдете в любом городе....и увидите сами!!!
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8 час.
александр новичихин
Выгонять железной метлой этих черножопых ублюдков,как в 90 годы они нас выгоняли и убивали!
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8 час.
Людмила Большакова
Что то не вижу дворников мигрантов, все на рынке.
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7 час.
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