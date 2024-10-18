Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Валентина БогдановаШирочкина Рано радоваться! Их завезли миллионы, а вывозят единицы! Зачем нам глаза замазывать?? Вы на улицу выйдете в любом городе....и увидите сами!!!

александр новичихин Выгонять железной метлой этих черножопых ублюдков,как в 90 годы они нас выгоняли и убивали!