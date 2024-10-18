Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Собчак и без товарного знака имеет со своей мамашей миллионы на ловле крабов. И ничего, никакого займа. И Милонов не ...SHAMAN о критике ...
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Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Квоты мигрантам урезали вдвое: можно ли уже радоваться

Первопричина бардака в миграционной сфере. Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле по подозрению в организации незаконной миграции.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Рано радоваться! Их завезли миллионы, а вывозят единицы! Зачем нам глаза замазывать??  Вы на улицу выйдете в любом городе....и увидите сами!!!
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8 час.
александр новичихин
Выгонять железной метлой этих черножопых ублюдков,как в 90 годы они нас выгоняли и убивали!
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8 час.
Людмила Большакова
Что то не вижу дворников мигрантов, все на рынке.
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7 час.

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