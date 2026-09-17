Maria Sten: Neagley wants to uncover truth, stick it to bad guys

Maria Sten says there are several reasons why "private detective" is the perfect job for her character in the "Reacher" spin-off, "Neagley.
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