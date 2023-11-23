Врач Романенко нашла связь между болью в области сердца и проблемами с легкими

Об этом должен знать каждый – врач рассказала, о чём предупреждают боли в груди.Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью "Москве 24" озвучила неожиданные возможные причины возникающих в области сердца болей.
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