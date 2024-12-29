Не копите беды, говорили старшие: ответы на вопрос, сколько раз можно кипятит воду в чайнике Ольга БезродняяВопрос, сколько раз можно кипятить воду в чайнике на первый взгляд может показаться простым и даже банальным, но если погрузимся в глубину этого деликатного непонимания, то не все так просто.