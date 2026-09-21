Политолог Данилин: россияне отреагировали на давление на выборы консолидацией

Рекордные показатели явки на прошедших выборах, превысившие показатели 2021-го, 2016-го и даже 1993-го годов, говорят в первую очередь о том, что попытки запугать россиян терактами, ударами по НПЗ и складам маркетплейсов, а также дискредитировать власть и делегитимизировать избирательный процесс, провалились целиком и полностью.