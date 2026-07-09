Автомобилистам предложат отслеживать наличие бензина на заправках в реальном времени через новую карту «Яндекса», доступную пользователям «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».
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Автомобилистам предложат отслеживать наличие бензина на заправках в реальном времени через новую карту «Яндекса», доступную пользователям «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».
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