Пенсии военным: Путин утвердил сохранение выплат на уровне 89,83% от денежного довольствия Сергеева ТатьянаПрезидент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий коэффициент денежного довольствия для расчета военных пенсий на уровне 89,83% на 2025 год.