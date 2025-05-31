Замглавы МИД Руденко: Китай с пониманием относится к позиции России по Украине

Власти Китая с пониманием относится к позиции России по Украине. Об этом в комментарии РИА Новости на полях X международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко глава Пентагона Пит Хегсет в ходе форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре По его словам, китайская сторона исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования.