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Почему Путин и Единая Россия больше не вспоминают про стратегию 2020, и куда затерялся План Путина?

Почему Путин и Единая Россия больше не вспоминают про стратегию 2020, и куда затерялся План Путина?

В далеком 2008 году закончилось законное пребывание Владимира Путина на посту президента РФ. И чтоб не терять свою власть он делает хитрый ход, зацепившись за слово «подряд» в законе об ограничении количества сроков пребывания на высоком посту.

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