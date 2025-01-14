В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Свердловской области

В социальных медиа сообщается, что в селе Беляковском местные власти закрыли единственную школу. Ближайшая школа находится в 10 километрах от населенного пункта, граждане отмечают, что детей оставили без права на получение доступного образования.
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