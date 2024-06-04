В ГИБДД сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП под Брянском водителя

Накануне мы сообщали, что под Брянском произошла жуткая авария с грузовиком и легковушкой. На 9 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.