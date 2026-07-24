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Пентагон назвал ложью публикацию NYT о потерях американских военных в Иране

Пентагон назвал ложью публикацию NYT о потерях американских военных в Иране

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг публикацию газеты The New York Times о том, что военное ведомство якобы занизило на своём сайте статистику потерь среди американских военнослужащих в Иране.

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