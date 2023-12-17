Белоруссия и Ватикан выступают за сохранение мира и справедливости

Белоруссия и Ватикан продолжают сотрудничать в сохранении мира. Обе стороны стремятся к сохранению устойчивого мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравительном послании папе римскому Франциску с днем рождения и 70-летием священнического призвания.
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