Белоруссия и Ватикан выступают за сохранение мира и справедливости

Белоруссия и Ватикан продолжают сотрудничать в сохранении мира. Обе стороны стремятся к сохранению устойчивого мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравительном послании папе римскому Франциску с днем рождения и 70-летием священнического призвания.