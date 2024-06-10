Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков

Поражение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах свидетельствует об их несостоятельности как национальных, так и европейских политиков.
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