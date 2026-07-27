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Царьград

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Реконструкция главной дороги Прикубанского округа завершена на 50%

Реконструкция главной дороги Прикубанского округа завершена на 50%

В Прикубанском округе впервые с 2016 года началась масштабная реконструкция главной дороги. На сегодняшний день специалисты уже заменили старые коммуникации и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта.

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