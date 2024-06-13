ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • magdoc21
    Выход Армении из ОДКБ - это смерть для Пашиняна. Не думаю, что он самоубийца. Но и флюгер батька Лукашенко не имеет п...В Совфеде ответил...
  • magdoc21
    Выход Армении из ОДКБ - это смерть для Пашиняна. Не думаю, что он самоубийца. Но и флюгер батька Лукашенко не имеет п...Постсоветские ран...
  • Eduard
    И что? Вся Украина это афера!Германию назвали ...

Спецназ группировки войск «Центр» с начала СВО уничтожил более 100 единиц техники ВСУ

Спецназ группировки войск «Центр» с начала СВО уничтожил более 100 единиц техники ВСУ

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении с начала спецоперации уничтожили более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранные танки Abrams и Leopard.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх