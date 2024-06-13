Спецназ группировки войск «Центр» с начала СВО уничтожил более 100 единиц техники ВСУ

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении с начала спецоперации уничтожили более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранные танки Abrams и Leopard.
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