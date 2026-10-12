Москвичей ждет резкое обрушение в зиму

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Столичный регион 12 октября переписал историю погоды. Прошедшая ночь стала самой теплой, побив температурный рекорд.
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