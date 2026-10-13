МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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В школах Москвы оборудовано 130 телестудий

Пять лет назад в московских школах открылись предпринимательские и медиа классы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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