Штырков и Ян возглавили парад на фестивале в Екатеринбурге

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, фестиваль открылся парадом спортсменов, который возглавили известные спортсмены — самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков, а также боец смешанных единоборств Петр Ян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии