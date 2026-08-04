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Царьград

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Штырков и Ян возглавили парад на фестивале в Екатеринбурге

Штырков и Ян возглавили парад на фестивале в Екатеринбурге

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, фестиваль открылся парадом спортсменов, который возглавили известные спортсмены — самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков, а также боец смешанных единоборств Петр Ян.

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