Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск невесты, порезавшей ногу о металлический каркас в стене возле бассейна в арендованном коттедже на улице Заречной, и взыскал с владелицы дома 75 тысяч рублей.
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