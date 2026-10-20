Межрегиональный туристско-просветительский маршрут "Патриарший путь на Русский Север", охватывающий четыре региона России, способен ежегодно привлекать до 15 тыс.
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