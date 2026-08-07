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АПЭК назвало главные тренды августа-сентября: ВЭФ, образование и паводки

АПЭК назвало главные тренды августа-сентября: ВЭФ, образование и паводки

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. В преддверии осени аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представили прогноз ключевых внутриполитических трендов августа-сентября 2026 года.

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