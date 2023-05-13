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Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом

Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом

Украинский лидер Владимир Зеленский 13 мая сообщил о своем прибытии в Италию с рабочим визитом. По словам главы киевского режима, он планирует встретиться главой итальянского правительства Джорджией Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.

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