Как гневаться и выпускать пар?

Жизнь такова, что мы не только улыбаемся и смеемся, но иногда и кричим друг на друга. Такие дела… Весь вопрос в том, как пережить последствия стрессовой ситуации и можно ли найти возможность контролировать гнев? Существует несколько практик, которые … .