Коммунальный коллапс в Подольске: задержаны гендиректор патронного завода и замглавы местной администрации

В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в период новогодних праздников задержаны несколько человек, а также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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