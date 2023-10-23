Дубль Вендела, восемь сейвов Лещука в дерби и осечка «Краснодара» в Калининграде: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Краснодар» лишь во втором тайме сравнял счёт в гостевом матче с «Балтикой» и не смог продлить победную серию в чемпионате России по футболу, а «Динамо» отстояло ничью в московском дерби с «Локомотивом» благодаря восьми спасениям Игоря Лещука.
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