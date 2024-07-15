Сальдо: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области

Расположенные на левобережье Херсонской области 10 населенных пунктов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков за минувшее воскресенье, 14 июля, и прошедшую ночь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии