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Сальдо: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области

Сальдо: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области

Расположенные на левобережье Херсонской области 10 населенных пунктов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков за минувшее воскресенье, 14 июля, и прошедшую ночь.

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