Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой

Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой

Ну что, Верховный всё таки прибыл в Калининград и никто из выскочек НАТО не смог этому помешать, хотя косвенные попытки были.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Зачем же удивляться оскорблениям в адрес нашего Президента от глупцов? Если учесть, что мекобритань не только давно потеряла своё могущество, но , как видно и не только на высказываниях Кэмерона, их одноклеточные вожди с туманного Альбиона деградировали до самой последней стадии...
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