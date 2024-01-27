Алексей Сафронов Зачем же удивляться оскорблениям в адрес нашего Президента от глупцов? Если учесть, что мекобритань не только давно потеряла своё могущество, но , как видно и не только на высказываниях Кэмерона, их одноклеточные вожди с туманного Альбиона деградировали до самой последней стадии...

Владимир Яковлевич Островитяне, кроме как тявкать и скулить больше ни на что не способны. Нахрена вообще этот остров нужен. Пару Пойседонов и 1 историка, который мог бы приравнять в запясях для потомков с Атлантидой