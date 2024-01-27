Ну что, Верховный всё таки прибыл в Калининград и никто из выскочек НАТО не смог этому помешать, хотя косвенные попытки были.
Пытались напугать, но не вышло. Путин со свитой истребителей по-хозяйски пролетел над Балтикой
Комментарии
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Алексей Сафронов
Зачем же удивляться оскорблениям в адрес нашего Президента от глупцов? Если учесть, что мекобритань не только давно потеряла своё могущество, но , как видно и не только на высказываниях Кэмерона, их одноклеточные вожди с туманного Альбиона деградировали до самой последней стадии...
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4 час.
Владимир Яковлевич
Островитяне, кроме как тявкать и скулить больше ни на что не способны. Нахрена вообще этот остров нужен. Пару Пойседонов и 1 историка, который мог бы приравнять в запясях для потомков с Атлантидой
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4 час.
Severyanin
Кэмерон, это тот извращенец, который сношал свиную голову? Ну, так что хорошего можно было ждать от этого гомосека? А за базар должен будет ответить!
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3 час.
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