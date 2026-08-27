Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

"Нафтогаз": Херсонская ТЭЦ получила критические разрушения после ударов ВС РФ

"Нафтогаз": Херсонская ТЭЦ получила критические разрушения после ударов ВС РФ

Вооруженные силы России минувшей ночью атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко в Telegram-канале украинской энергокомпании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
А зачем Россия разрушает СВОЁ?!? Понятнее, если бы сообщение касалось Льва или Луцка...
Ответить
1 м.