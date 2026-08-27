"Нафтогаз": Херсонская ТЭЦ получила критические разрушения после ударов ВС РФ

Вооруженные силы России минувшей ночью атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко в Telegram-канале украинской энергокомпании.
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