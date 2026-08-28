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Царьград

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Правительство Тюменской области отменило режим пожароопасности

Правительство Тюменской области отменило режим пожароопасности

Правительство Тюменской области отменило особый противопожарный режим, введенный 28 апреля. Решение связано со стабилизацией пожарной обстановки и улучшением климатических условий, снизивших уровень пожарной опасности в регионе.

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