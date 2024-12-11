На Западе назвали возможный исход потери российских баз в Сирии

Возможная потеря российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии, которая может случиться в случае неудачных переговоров с новыми сирийскими властями, поставит под угрозу военные и логистические операции России в Африке.
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