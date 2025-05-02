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ВСУ атаковали рынок в Алешках, Зеленский заявил о готовности Украины к временному прекращению огня: главное за сутки

ВСУ атаковали рынок в Алешках, Зеленский заявил о готовности Украины к временному прекращению огня: главное за сутки

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. В Алешках Херсонской области произошла массированная атака украинских FPV-дронов на центральный рынок, Россия и Украина могут сесть за стол переговоров в ближайшие 100 дней, Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к временному прекращению огня.

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