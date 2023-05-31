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Мужчину в ветровке горчичного цвета разыскивают в Приморье

Мужчину в ветровке горчичного цвета разыскивают в Приморье

В Уссурийском городском округе разыскивают 47-летнего мужчину. Пётр Кривенко проживает в селе Новоникольск Известно, что последний раз его видели 26 мая, Пётр ушёл из дома по улице Писарева и пропал, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".

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