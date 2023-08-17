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Билл Симмонс поделился своим видением ситуации вокруг Хардена: «Конспирология от Билла: Джеймс никому не нужен»

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился своим видением событий, которые привели к публичному заявлению разыгрывающего Джеймса Хардена о лжи со стороны президента «Филадельфии» Дэрила Мори.

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