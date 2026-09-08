Дело Зайнуллина: 20 лет за «зубы дракона» — Мосгорсуд утвердил приговор, который защита называет копией обвинения

Дело о махинациях при строительстве белгородских фортификаций стало одним из самых масштабных коррупционных процессов последних лет: десять фигурантов, 1,7 млрд рублей ущерба, 105 томов материалов, крупнейшие штрафы — до полумиллиарда рублей с человека.