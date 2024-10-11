Джокович считает, что наследие Надаля будет жить вечно

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о завершении карьеры испанцем Рафаэлем Надалем. «Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и это, наверное, величайшее достижение, которое можно пожелать.
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