Происшествия
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Происшествия

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В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь пешеходу в опасной ситуации

Житель Чебоксарского округа с ограниченными возможностями по здоровью после перенесенного инсульта шел по середине дороги.

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