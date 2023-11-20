Общественная приемная бизнес-омбудсмена Татарстана разъяснила предпринимателям изменения в практике судов по трудовому праву

Аспекты трудового законодательства стали темой прошедшей сегодня встречи юристов Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Главе (Раисе) Республики Татарстан Фарида Абдулганиева с представителями бизнес-сообщества.
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