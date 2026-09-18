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SPLETNIK

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Двойника Дженнифер Лопес арестовали за кражу батареек

Двойника Дженнифер Лопес арестовали за кражу батареек

Жительницу Миннесоты Сирену Энн Кваст, которая выглядит копией 57-летней знаменитой певицы Дженнифер Лопес, арестовали за кражу батареек.

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