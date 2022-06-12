Делонте Уэст снова был замечен на улице, просящим помощи у прохожих

Бывший игрок НБА Делонте Уэст снова был замечен на улице с картонкой, просящим помощи у прохожих. «Делонте Уэст на шоссе Ричмонд в Вирджинии два дня назад.
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