ТАСС: выданный Камбоджей россиянин обвинен в хищениях при реставрации Соловков

Российский гражданин Сергей Волков, который был выдан российской стороне властями Камбоджи, обвиняется по пяти эпизодам мошенничества, связанных с присвоением средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря.
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