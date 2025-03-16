Госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Обсуждались итоги переговоров в Саудовской Аравии, перспективы нормализации дипломатических контактов и ситуация вокруг американской военной операции против хуситов в Йемене.