Госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Обсуждались итоги переговоров в Саудовской Аравии, перспективы нормализации дипломатических контактов и ситуация вокруг американской военной операции против хуситов в Йемене.
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