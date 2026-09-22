Завтра похолодание до +13 ночью и +24 днём

Завтра днём станет теплее, до +24, но ночью похолодает до +13. Как изменится погода дальше? Переходите за подробностями!Сегодня, 22 сентября, температура воздуха порадует жителей комфортными +22 градусами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым