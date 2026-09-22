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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +13 ночью и +24 днём

Завтра похолодание до +13 ночью и +24 днём

Завтра днём станет теплее, до +24, но ночью похолодает до +13. Как изменится погода дальше? Переходите за подробностями!Сегодня, 22 сентября, температура воздуха порадует жителей комфортными +22 градусами.

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