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В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18%

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18%

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече президента РФ с членами правительства.

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