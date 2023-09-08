В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече президента РФ с членами правительства.
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