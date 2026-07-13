Думада минималь пенсияне хезмәткә түләүнең минималь күләменә тигезләргә тәкъдим иттеләр

«Гадел Россия» партиясе лидеры, Дума фракциясе башлыгы Сергей Миронов пенсионерның яшәү минимумы урынына минималь хезмәт хакы күләме нигезендә пенсионерларны матди тәэмин итүнең минималь дәрәҗәсен билгеләргә тәкъдим итте, дип яза РИА Новости агентлыгы.
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